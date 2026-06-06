Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Frau belästigt - Hanau-Steinheim

Hanau (ots)

Gegen 5 Uhr näherte sich ein bislang unbekannter Mann einer Frau in der Straße "Zum Weiher" und entblößte sein Glied. Als die Frau sich abwendete, soll der Mann ihr noch einige Meter gefolgt sein. Anschließend verständigte sie die Polizei. Trotz eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Mann bisher nicht ermittelt werden. Er wird wie folgt beschrieben: Ca. 175 cm groß, südeuropäisches Erscheinungsbild, dunkle kurze Haare, grüne Augen. Zur Tatzeit trug er eine blaue Jeans und einen schwarzen Kapuzenpullover. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06181 100-123 entgegen.

Offenbach am Main, 06.06.2026, Nicole Steffens, Polizeiführerin vom Dienst

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