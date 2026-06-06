Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Nach Auseinandersetzung im familiären Bereich: Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei ermitteln wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts

Obertshausen (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach und des Polizeipräsidiums Südosthessen

(me) Nach einer Auseinandersetzung im familiären Bereich am gestrigen Freitag (5. Juni), bei der ein 49-Jähriger eine Stichverletzung erlitt (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6289011), ist dieser am frühen Samstagmorgen verstorben.

Die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei ermitteln nun wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts gegen den 20 Jahre alten Sohn, den Polizeibeamte im Rahmen ihrer Fahndung kurz nach der Tat festnahmen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach - wurde der Tatverdächtige am heutigen Samstag einem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Offenbach vorgeführt. Dieser ordnete die vorläufige Unterbringung des Beschuldigten an. Er wurde daraufhin in eine Fachklinik gebracht.

Die weiteren Ermittlungen dauern derweil an.

Hinweis für Medienschaffende: Rückfragen zu dieser Meldung sind bitte an die gemeinsame Pressestelle der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach, Staatsanwalt Knell, Email: pressesprecher@StA-Offenbach.Justiz.Hessen.de, Tel.: 06151/992-1453, zu richten.

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