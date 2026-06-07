POL-OF: Polizeieinsatz in der Hahnenkammstraße: Umliegende Straßen gesperrt
Maintal (ots)
(me) Derzeit befinden sich die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei bei einem Einsatz in der Hahnenkammstraße. Nach den derzeitigen Erkenntnissen soll sich dort ein Mann, der sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befindet, mit einer Flüssigkeit übergossen und hiernach in ein dortiges Wohnhaus zurückgezogen haben. Um Gefahren, unter anderem für Unbeteiligte, so gering wie möglich zu halten, wurden die umliegenden Straßen gesperrt. Damit die eingesetzten Kräfte ungestört arbeiten können, bitten wir Sie, diesen Bereich weiträumig zu umfahren.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main
Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)
Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309
Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh
Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell