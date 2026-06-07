Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Polizeieinsatz in der Hahnenkammstraße: Umliegende Straßen gesperrt

Maintal (ots)

(me) Derzeit befinden sich die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei bei einem Einsatz in der Hahnenkammstraße. Nach den derzeitigen Erkenntnissen soll sich dort ein Mann, der sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befindet, mit einer Flüssigkeit übergossen und hiernach in ein dortiges Wohnhaus zurückgezogen haben. Um Gefahren, unter anderem für Unbeteiligte, so gering wie möglich zu halten, wurden die umliegenden Straßen gesperrt. Damit die eingesetzten Kräfte ungestört arbeiten können, bitten wir Sie, diesen Bereich weiträumig zu umfahren.

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