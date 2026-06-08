Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugensuche: Auto wohl durch Unbekannte beworfen

Dietzenbach (ots)

(lei) Wer hat Beobachtungen gemacht und kann Hinweise zur Aufklärung geben? Dieser Frage geht die Polizei in Dietzenbach nach, nachdem Unbekannte offenbar ein Auto beworfen und dabei Sachschaden verursacht haben. Der Vorfall ereignete sich an Fronleichnam in der Elisabeth-Selbert-Straße. Eine Frau war dort gegen 20.55 Uhr mit ihrem schwarzen Renault (OF-Kennzeichen) unterwegs, als sie und ihre Insassen in Höhe einer Tankstelle plötzlich einen dumpfen Schlag wahrnahmen. Im Anschluss stellte sie eine leichte Beschädigung am hinteren rechten Kotflügel ihres Megane fest.

Womit das Auto beworfen wurde, ist bislang unklar. Möglicherweise kommen mehrere Kinder als Verursacher infrage, die sich zum Tatzeitpunkt an einer nahegelegenen Bushaltestelle aufhielten. Als die Fahrerin sie ansprach, liefen sie davon. Einer der Jungen soll etwa zehn Jahre alt gewesen sein und kurze schwarze Haare gehabt haben. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06074 837-0 bei der Polizei in Dietzenbach zu melden.

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