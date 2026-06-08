Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Rucksack und Brillen aus C-Klasse gestohlen: Zeugensuche!; Jugendlicher ohne Fahrerlaubnis mit offenbar manipulierten Kennzeichen gestoppt; Zeugensuche nach Körperverletzung und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Rucksack und Brillen aus C-Klasse gestohlen: Zeugensuche! - Offenbach

(fg) Unbekannte haben am Freitagnachmittag auf einem Supermarktparkplatz an der Sprendlinger Landstraße (140er-Hausnummern) zahlreiche Brillen und einen Rucksack aus dem Kofferraum einer geparkten C-Klasse mit Frankfurter-Kennzeichenschildern entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich die Tat zwischen 13.50 Uhr und 15.20 Uhr. Die bislang Unbekannten öffneten auf noch ungeklärte Weise den Kofferraum des ordnungsgemäß verschlossenen Fahrzeugs. Wie der Kofferraum geöffnet werden konnte, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise auf ein gewaltsames Aufbrechen des Fahrzeugs liegen bislang nicht vor. Aufgrund des vergleichsweise kurzen Tatzeitraums hoffen die Ermittler auf Beobachtungen von Zeugen. Wer am Freitagnachmittag auf dem Supermarktparkplatz verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat oder sonstige Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-5100 zu melden.

2. Umhängetasche entrissen: Täter floh in wartendem Auto - Offenbach

(fg) Ein bislang unbekannter Täter hat am Freitagvormittag einem Fußgänger in der Waldstraße die Umhängetasche entrissen und ist anschließend in einem offenbar wartenden Fahrzeug mit Offenbacher Kennzeichenschildern geflüchtet. Die Kriminalpolizei bittet nun um Zeugenhinweise. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 32 Jahre alter Offenbacher gegen 11.45 Uhr auf dem Gehweg von der Bismarckstraße kommend in Richtung Bleichstraße unterwegs. In Höhe der Waldstraße im Bereich der 20er-Hausnummern, an einer dortigen Ampelanlage, näherte sich der Unbekannte von hinten und nahm ihm unvermittelt die mitgeführte Umhängetasche ab. Mit der Beute flüchtete der Täter anschließend zu Fuß über die Bleichstraße in Richtung Groß-Hasenbach-Straße, wo er nach Zeugenangaben hinten rechts in ein offenbar wartendes Fahrzeug einstieg. Der Dieb war mit einem schwarzen Jogginganzug bekleidet. Die Kriminalpolizei bittet unter der Rufnummer 069 8098-1234 um Zeugenhinweise.

3. Zeugensuche nach Körperverletzung - Offenbach

(cb) Eine 37-Jährige geriet am Samstagabend, gegen 22.50 Uhr, beim Verlassen des Stadions am Bieberer Berg nach einer dortigen Feier in eine Auseinandersetzung mit einem derzeit Unbekannten. Der etwa 25 Jahre alte, 1,70 Meter große und dunkel gekleidete Mann soll in der Folge der Frau mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, woraufhin die Mühlheimerin zu Boden ging. Sie musste medizinisch versorgt werden. Zeugen der Tat setzen sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5100 mit dem Polizeirevier in Offenbach in Verbindung.

4. Unbekannte stahlen Kawasaki: Zeugensuche der Polizei - Offenbach

(me) Am frühen Samstagmorgen luden zwei Unbekannte eine grün-weiße Kawasaki in einen Pkw und fuhren davon. Die Polizei hat deshalb die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise. Gegen 1.15 Uhr sollen zwei Langfinger das Zweirad mit OF-Kennzeichenschildern in einen Wagen geladen haben. In diesem habe sich eine weitere Person auf dem Fahrersitz befunden. Alle drei seien dann in unbekannte Richtung davongefahren. Die Wache des Polizeireviers in Offenbach ist für Hinweisgeber unter der 069 8098-5100 erreichbar.

5. 27-Jähriger mit Pfeffer besprüht und geschlagen: Polizei sucht nach Zeugen! - Offenbach

(me) Mehrere Personen im Alter von circa 18 Jahren, die dunkle Kleidung trugen und teilweise maskiert gewesen sein sollen, haben in der Nacht zum Sonntag auf einen 27-Jährigen unter anderem eingeschlagen und diesen hierdurch verletzt. Gegen 21.30 Uhr sei es zu der Begegnung auf einem Spielplatz in der Eberhard-von-Rochow-Straße gekommen. Der 21 Jahre alte Mann aus dem Landkreis Offenbach sei zunächst unvermittelt mit einer Pfeffer-Pistole beschossen worden. Im weiteren Verlauf sei er auf dem Boden liegend von mehreren Personen geschlagen und getreten worden. Der Verletzte musste zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Zeugen der Auseinandersetzung melden sich bitter unter der 069 8098-5100 bei den Ermittlern aus dem Spessartring.

6. Schwarzer VW angedotzt: Zeugen gesucht! - Mühlheim am Main

(cb) Ein VW Touran weist seit Freitagvormittag Beschädigungen am Fahrzeugheck auf, nachdem ein bis dato unbekannter Verkehrsteilnehmer diesen andotzte. Der schwarze Wagen war nur wenige Minuten, zwischen 9.40 Uhr und 9.45 Uhr, am Fahrbahnrand der Benzstraße (einstellige Hausnummern) abgestellt, als der Unfallverursacher vermutlich einem Parkvorgang gegen den Touran stieß und anschließend flüchtete. Der entstandene Schaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Zeugen der Verkehrsunfallflucht wenden sich bitte unter der Rufnummer 06181 6000-0 an die Ermittler der Polizeistation Mühlheim.

7. Jugendlicher ohne Fahrerlaubnis mit offenbar manipulierten Kennzeichen gestoppt - Obertshausen

(fg) Was bei einer Verkehrskontrolle am Samstagnachmittag in der Liebknechtstraße zunächst wie eine gewöhnliche Überprüfung begann, entwickelte sich für die eingesetzten Polizeibeamten letztlich mit der Ahndung mehrerer Straftaten.

Gegen 14.45 Uhr kontrollierte eine Streife einen grauen Citroën. Am Steuer des Fahrzeugs saß ein 17-Jähriger aus Heusenstamm, der nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Darüber hinaus ergaben die Überprüfungen, dass die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen nicht zu dem kontrollierten Citroën gehörten. Nach bisherigen Erkenntnissen waren die Kennzeichenschilder offenbar derart verändert beziehungsweise manipuliert worden, dass sie den Eindruck einer ordnungsgemäßen Zulassung vermitteln sollten.

Weitere Ermittlungen ergaben zudem, dass für das Fahrzeug keine gesetzlich vorgeschriebene Haftpflichtversicherung bestand. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest verlief außerdem positiv auf THC. Zur weiteren Beweissicherung wurde eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt.

Die Beamten leiteten gegen den 17-Jährigen Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, des Kennzeichenmissbrauchs sowie wegen des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel ein. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen dauern an. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

8. Bordelektronik aus Transportern ausgebaut: Hinweise erbeten! - Rodgau / Dietzenbach

(cb) Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls an Kraftfahrzeugen aufgenommen, nachdem Unbekannte bei mehreren Transportern die Elektronik und Scheinwerfer mitgenommen haben.

So verschafften sich Unbekannte am Freitag, gegen 3.30 Uhr, Zutritt zu einem Firmengelände in der Kronberger Straße in Rodgau. Hier brachen sie mehrere Mercedes-Sprinter auf, welche nebeneinander abgestellt waren. Aus den Transportern bauten die Langfinger die komplette Bordelektronik mitsamt Displays aus. Zudem montierten die Unbekannten bei zwei Sprintern die Frontscheinwerfer sowie Rückleuchten aus. Durch die Taten hinterließen die Fahrzeugteilediebe einen Gesamtsachschaden von schätzungsweise 25.000 Euro.

Eine ähnliche Tat ereignete sich in der Alfred-Nobel-Straße (einstellige Hausnummern) in Dietzenbach. Auch hier betraten die Täter zwischen Donnerstag, 21 Uhr und Freitag, 5.40 Uhr, ein Firmengelände und begaben sich dort zu drei weißen Sprintern. Anschließend montierten sie bei allen Transporten die Rückleuchten ab und nahmen diese mit. Hierdurch hinterließen sie einen Sachschaden von etwa 1.800 Euro.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, setzen sich bitte mit den Ermittlern des Fachkommissariats, welche einen möglichen Tatzusammenhang prüfen, unter der Rufnummer 069 8098-1234 in Verbindung.

9. Abfallcontainer entwendet: Zeugen gesucht! - Rödermark

(fg) Von einem Firmengelände in der Straße "Am Schwimmbad" (einstellige Hausnummern) wurden zwischen Mittwochmorgen (3. Juni) und Freitag (7. Juni), 17 Uhr, insgesamt sieben Abfallcontainer mit je sieben Tonnen Fassungsvolumen entwendet. Die Container waren ineinander gestapelt und dürften mit einem Lastkraftwagen bewegt worden sein. Wie die Täter auf das Gelände gelangt sind, ist nicht bekannt. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234.

10. Zeugensuche nach Zusammenstoß zwischen Hund und Radfahrer - Seligenstadt

(me) Am Sonntagabend kam es auf einem Radweg im Bereich der Landesstraße 3065 und der Siemensstraße zu einer Kollision zwischen einem Hund und einem Radfahrer, die für beide mit leichten Verletzungen endete. Da der etwa 30 Jahre alte und schlanke Radfahrer nach dem Zusammenstoß mit seinem gelben E-Bike in unbekannte Richtung davonfuhr, sucht die Polizei nun nach Zeugen des Unfalls, der sich gegen 19.20 Uhr ereignete. Hinweisgeber melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Seligenstadt unter der Rufnummer 06182 8930-0.

Offenbach, 08.06.2026, Pressestelle, Felix Geis

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