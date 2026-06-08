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Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wo ist Faridullah Armani?

POL-OF: Wo ist Faridullah Armani?
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Stadt und Kreis Offenbach (ots)

(cb) Wo ist Faridullah Armani? Das fragt die Kriminalpolizei in Offenbach und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 14 Jahre alten Vermissten aus Offenbach.

Der Teenager ist etwa 1,70 Meter groß, von schlanker Statur und hat schwarzes, kurzes Haar. Zur Bekleidung, welche er zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug, liegen derzeit keinerlei Hinweise vor. Der Gesuchte wurde zuletzt am Freitagmorgen (22. Mai) in der Johannes-Morhart-Straße in Offenbach gesehen. Seitdem ist er unbekannten Aufenthalts.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Faridullah Armani geben kann, wird gebeten, sich unter 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei in Offenbach oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis: Der Meldung ist ein Bild des Vermissten beigefügt (Quelle: Privat).

Offenbach, 08.06.2026, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

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