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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260716 - 0910 Frankfurt - Seckbach: Drei Kinder bei versuchtem Rollerdiebstahl ertappt

Frankfurt (ots)

(ma) Am frühen Mittwochabend (15. Juli 2026) bemerkten aufmerksame Zeugen gegen 18:00 Uhr, wie sich drei Kinder an einem abgestellten Roller im Bereich "Im Staffel" zu schaffen machten.

Vermutlich weil sich der gewünschte Erfolg nicht einstellte, flüchteten die 12-Jährigen anschließend in unterschiedliche Richtungen. Die zwischenzeitlich alarmierten Streifen konnten die Jungen im Nahbereich noch antreffen und zur Rede stellen.

Sie wurden im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen ihren Sorgeberechtigten übergeben. Am Roller entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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