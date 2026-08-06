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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Flächenbrand

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 06.08.2026, kam es im Bereich Tumringen gegen 23:30 Uhr zu einem Flächenbrand, der durch die Freiwillige Feuerwehr schnell gelöscht werden konnte. Die Höhe des entstandenen Sachschadens an der etwa 50 x 50 m großen Fläche ist derzeit unklar. Das Polizeirevier Lörrach hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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