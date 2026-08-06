POL-FR: Lörrach: Flächenbrand
Freiburg (ots)
Am Donnerstag, 06.08.2026, kam es im Bereich Tumringen gegen 23:30 Uhr zu einem Flächenbrand, der durch die Freiwillige Feuerwehr schnell gelöscht werden konnte. Die Höhe des entstandenen Sachschadens an der etwa 50 x 50 m großen Fläche ist derzeit unklar. Das Polizeirevier Lörrach hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.
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