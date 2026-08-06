POL-FR: Lörrach: Flächenbrand

Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 05.08.2026 gegen 16:15 Uhr wurde ein Balkonbrand in der Austraße in Lörrach gemeldet. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam es im Bereich eines Blumenkastens am Balkongeländer zu einem Brand. Durch die Hitze soll das Plastik des Blumenkastens geschmolzen sein und auf die Markise des darunter befindlichen Balkons getropft haben, wodurch diese Feuer fing. Die Freiwillige Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Brandes auf das Gebäude ...

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