POL-OG: Lichtenau - Einbrecher erbeuten Schmuck und Bargeld - Polizei sucht Zeugen
Lichtenau (ots)
Unbekannte sind zwischen Samstag, 19:15 Uhr und Sonntag, 15:30 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Austraße in Grauelsbaum eingebrochen und haben Schmuck und Bargeld entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen begaben sich die Verdächtigen über die Gebäuderückseite auf das Grundstück und drangen über die Garage ins Wohnhaus ein. Im Inneren durchsuchten sie sämtliche Räume und entwendeten neben Schmuckstücken auch einen geringen Bargeldbetrag. Die Beamten bitten Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Anwesens bemerkt haben, sich unter der Telefonnummer 07223 99097-0 zu melden. /ki
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