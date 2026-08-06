Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Frontalkollision fordert einen Leichtverletzten

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 05.08.2026, gegen 14:45 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Rheinuferstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 58-jähriger BMW-Fahrer, von der Rheinuferstraße in die Straße Im Trottäcker einzubiegen. Hierbei soll er den Vorrang des entgegenkommenden 41-jährigen Dodge-Fahrers missachtet haben. Es kam zur Frontalkollision im Kreuzungsbereich, wodurch der 41-Jährige leicht verletzt wurde. Er wurde durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt, konnte die Unfallstelle aber selbstständig verlassen. An beiden Autos entstand Sachschaden von insgesamt etwa 41.000 Euro. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Freiwillige Feuerwehr vor Ort im Einsatz.

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