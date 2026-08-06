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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bernau im Schwarzwald: Einbruch in Gaststätte

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 05.08.2026 in der Zeit von 11:00 Uhr bis 13:30 Uhr soll sich bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu einem Speisesaal einer Gaststätte in Bernau- Innerlehen verschafft haben. Es liegen bislang keine Erkenntnisse zu entwenden Gegenständen vor. Der Polizeiposten St. Blasien hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die Täterschaft geben können. Der Polizeiposten ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07672 92228 0 erreichbar. Das Polizeirevier Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 9340 entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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