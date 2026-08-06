Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Vorfahrt missachtet - eine Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Zu einem Unfall mit einer leicht verletzten Person kam es am Mittwoch, 05.08.2026 gegen 12.00 Uhr im Kreuzungsbereich Baumgartnerstraße/ Bahnhofstraße. Die Baumgartnerstraße befuhr zuvor ein 62 Jahre alter Mann mit seinem VW vom Heimathafen herkommend in Richtung Innenstadt. Im Bereich des Bahnübergangs missachtete er die Vorfahrt einer 49 Jahre alten Smart-Fahrerin, welche aus Richtung Meeraner Platz die Baumgartnerstraße in Richtung Bahnhofstraße befuhr. Im Bereich der Einmündung kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei welchem sich die 49-jährige Smart-Fahrerin leicht verletzte. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der 62 Jahre alte VW-Fahrer blieb unverletzt. Der Smart war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An diesem entstand Sachschaden von rund 5.000 Euro, am VW 2.500 Euro.

md/ce

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