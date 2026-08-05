Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Unfall mit hohem Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 04.08.2026, ereignete sich gegen 13:20 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Albbruck- Schachen und Laufenburg- Hochsal. Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierten ein BMW und ein Renault im Kurvenbereich frontal. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An beiden Autos entstand Sachschaden von insgesamt mindestens 20.000 Euro. Verletzt wurde nach derzeitigem Stand der Ermittlungen niemand. Die Verkehrspolizei Waldshut hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

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