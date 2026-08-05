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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen
Waldshut: Diebstahl aus Wohnhaus

Freiburg (ots)

In der Zeit von Montag, 03.08.2026, 23.00 Uhr bis Dienstag, 04.03.2026, 07:30 Uhr gelangte bislang unbekannte Täterschaft, vermutlich durch eine offenstehende Terrassentür, in ein Anwesen Im Buchenhain in Waldshut. Die Täterschaft durchsuchte einige Wohnräume und entwendete einen Rucksack mit Wertgegenständen und Bargeld. Die Höhe des Schadens ist bislang noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Waldshut- Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können oder Verdächtiges an der genannten Örtlichkeit beobachtet haben. Außerdem werden Anwohnende gebeten ihre Videoüberwachungsanlagen zu sichten und verdächtige Personen oder Fahrzeuge der Polizei mitzuteilen. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen ist rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 erreichbar.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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