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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen/ Wallbach: Dieseldiebstahl auf Baustelle

Freiburg (ots)

Am Wochenende von Freitagabend, 31.7.2026, bis Montagmorgen, 03.08.2026 wurden auf einer Baustelle in der Hauptstraße Höhe der Vogesenstraße im Bad Säckinger Stadtteil Wallbach über 600 Liter Dieselkraftstoff in Wert von knapp 1500 Euro entwendet. Das Polizeirevier Bad Säckingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise auf die Täterschaft geben können.Außerdem werden Anwohnende gebeten ihre Videoüberwachungsanlagen zu sichten und verdächtige Personen oder Fahrzeuge der Polizei mitzuteilen. Das Polizeirevier Bad Säckingen ist rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 0 erreichbar.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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