Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Akku explodiert - Feuerwehreinsatz

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 04.08.2025 gegen 18:00 Uhr bemerkte ein Bewohner in der Westendstraße im Laufenburger Ortsteil Luttingen, dass eine zum Laden eingesteckte Powerbank zu rauchen begann. Geistesgegenwärtig warf er die rauchenden Powerbank aus dem Fenster, wo diese umsetzte und in Flammen aufging. Es kam zu einem kleinen Flächenbrand, den die Freiwillige Feuerwehr schnell unter Kontrolle bringen und ein Ausbreiten verhindern konnten. Die Ursache dürfte auf einen technischen Defekt zurückzuführen sein.

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