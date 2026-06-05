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Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Festnahme wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs

Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern und des Polizeipräsidiums Westpfalz

Gegen ein ehemaliges führendes Mitglied eines buddhistischen Klosters in Otterberg führen die Staatsanwaltschaft und Polizei Ermittlungen wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern und der Vergewaltigung. Dem Mann werden mehr als 100 Fälle vorgeworfen. Am Dienstag erfolgte seine Festnahme durch Einsatzkräfte der Polizei.

Die Taten ereigneten sich nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen im Zeitraum von 2010 bis Sommer 2012 und in den Jahren 2020 bis 2021.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern hat am Dienstag der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Kaiserslautern Haftbefehl wegen Fluchtgefahr gegen den 59-Jährigen erlassen. Der Mann hat von seinem Schweigerecht Gebrauch gemacht. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Der 59-Jährige war schon vor längerer Zeit von allen Funktionen im Kloster entbunden worden und hatte dort kein Wohnrecht mehr. Bevor er nunmehr in einem Kaiserslauterer Hotel ausfindig gemacht und verhaftet werden konnte, hielt er sich dort versteckt.

Die Ermittlungen dauern an, weshalb Staatsanwaltschaft und Polizei über die Pressemitteilung hinaus derzeit keine weiteren Informationen veröffentlichen, um das Verfahren nicht zu gefährden. |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

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