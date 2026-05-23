PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auffahrunfall an Ampelanlage bei Werther - Eine Person leicht verletzt

Werther/Nordhausen (ots)

Am Samstag gegen 13:45 Uhr kam es auf der Landesstraße 3080 zwischen Werther und Nordhausen an der Ampelanlage zur Auffahrt auf die A38 zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person.

Eine 26-jährige Fahrzeugführerin hielt mit ihrem Pkw an der 
Ampelanlage in Fahrtrichtung Nordhausen an. Eine 24-jährige 
Pkw-Fahrerin bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr aufgrund 
ungenügenden Sicherheitsabstandes auf das haltende Fahrzeug auf.

Durch den Zusammenstoß erlitt die 26-Jährige Schmerzen im rechten Knie. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden.

Die Nordhäuser Polizei nahm den Verkehrsunfall mit leicht verletzter 
Person auf.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 23.05.2026 – 13:10

    LPI-NDH: Fußgänger bei Unfall in Bleicherode verletzt - Fahrer zunächst geflüchtet

    Bleicherode (ots) - Am Samstag gegen 11:30 Uhr kam es im Heerweg in Bleicherode zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger. Nach bisherigen Erkenntnissen schob ein 84-jähriger Mann einen Einkaufswagen rückwärts aus einem Unterstand heraus. Ein 72-jähriger Pkw-Fahrer fuhr hinter dem Einkaufswagen entlang und kollidierte mit der rechten ...

    mehr
  • 23.05.2026 – 12:30

    LPI-NDH: Unfallflucht auf Parkplatz in Nordhausen - Polizei sucht Zeugen

    Nordhausen (ots) - Im Zeitraum zwischen 10:00 Uhr und 10:20 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Gottfried-Erich-Rosenthal-Straße in Nordhausen zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Fahrerin eines Pkw hatte ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz abgestellt. Als sie etwa 20 Minuten später zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie Beschädigungen im ...

    mehr
  • 23.05.2026 – 12:00

    LPI-NDH: Diebstahl von Reifen in Nordhausen - Tatverdächtige aus Halle festgestellt

    Nordhausen (ots) - Am Freitagvormittag, dem 23. Mai 2026, kam es gegen 10:00 Uhr auf dem Gelände eines Reifen-Centers in Nordhausen zum Diebstahl mehrerer gebrauchter Reifen. Nach bisherigen Erkenntnissen kletterte einer der Tatverdächtigen in einen frei zugänglichen Container des Unternehmens und reichte mehrere Reifen heraus. Ein zweiter Tatverdächtiger verlud ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren