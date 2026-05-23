Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auffahrunfall an Ampelanlage bei Werther - Eine Person leicht verletzt

Werther/Nordhausen (ots)

Am Samstag gegen 13:45 Uhr kam es auf der Landesstraße 3080 zwischen Werther und Nordhausen an der Ampelanlage zur Auffahrt auf die A38 zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person.

Eine 26-jährige Fahrzeugführerin hielt mit ihrem Pkw an der Ampelanlage in Fahrtrichtung Nordhausen an. Eine 24-jährige Pkw-Fahrerin bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr aufgrund ungenügenden Sicherheitsabstandes auf das haltende Fahrzeug auf.

Durch den Zusammenstoß erlitt die 26-Jährige Schmerzen im rechten Knie. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden.

Die Nordhäuser Polizei nahm den Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person auf.

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