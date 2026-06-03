Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Vandalen und Diebe wüten im Gewerbepark

Sembach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Auf einem Betriebsgelände in der Lindbergh-Allee haben am Wochenende Diebe zugelangt. Sie stahlen aus mehreren Lastwagen die Fahrtenschreiber. In der Nacht zum Dienstag machten sich dann Langfinger und Vandalen auf demselben Areal erneut ans Werk. Wieder sahen sie es auf einen Fahrtenschreiber ab und demolierten zudem einen Pkw. In allen Fällen sicherte die Polizei Spuren. Ob die Taten in einem Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 13312 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

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