Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ochsenhausen - Mit abgelaufenem TÜV, leicht betrunken und ohne Führerschein unterwegs

Am Montag endete die Fahrt für einen 36-Jährigen in Ochsenhausen in einer Polizeikontrolle.

Ulm (ots)

Um 20.45 Uhr fuhr der 36-jährige mit einem VW Multivan in der Memminger Straße in Richtung Erlenmoos. Die aufmerksamen Polizisten erkannten an dem Fahrzeug, dass die Hauptuntersuchung abgelaufen war. Deshalb führten die Beamten eine Kontrolle durch. Da der Fahrer auch nach Alkohol roch, wurde bei ihm ein Atemalkoholtest durchgeführt. Der blieb im Rahmen des Erlaubten. Der Mann gab zunächst an, seinen slowakischen Führerschein zuhause vergessen zu haben. Damit zeigten sich die Polizisten nicht zufrieden und stellten Ermittlungen an. Denn zuhause war das Dokument nicht auffindbar. Schnell war klar, dass der VW-Fahrer nicht die Wahrheit gesagt hatte. Denn er besaß gar keinen Führerschein mehr. Den hatte er schon vor einigen Monaten bei der Behörde abgeben müssen. Die Fahrt war damit beendet und er musste das Auto stehen lassen. Den 36-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Hinweis der Polizei:

Rund um die Uhr kontrolliert die Polizei auf den Straßen, zur Sicherheit aller. Dazu gehört auch zu prüfen, ob jemand einen Führerschein besitzt, wenn er oder sie Auto fährt. Denn Auto-Fahren ist grundsätzlich gefährlich. Das belegt die hohe Zahl der Verkehrsunfälle, die sich jeden Tag ereignen. Deshalb müssen diejenigen, die ein Auto fahren wollen, das gefahrlose Fahren lernen. Als Nachweis erhalten sie einen Führerschein. Auf diese Weise sollen die Unfallzahlen gesenkt werden. Wer sich später als ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen erweist, dem kann der Führerschein auch wieder abgenommen werden. Zur Sicherheit aller.

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