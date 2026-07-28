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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss unterwegs

Rodenberg (ots)

(Thi) Am Montagnachmittag (27.07.2026) kontrollierten Polizeibeamte einen 45-jährigen Fahrzeugführer auf der Landesstraße 444 in Rodenberg.

Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergaben sich Hinweise darauf, dass der Mann unter dem Einfluss von Amphetamin stand. Ein durchgeführter Urinvortest verlief positiv. Dem 45-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Bei der Durchsuchung seines mitgeführten Rucksacks fanden die Beamten zudem Betäubungsmittel und entsprechende Utensilien.

Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr infolge Drogen sowie wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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