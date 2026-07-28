Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss unterwegs

Rodenberg (ots)

(Thi) Am Montagnachmittag (27.07.2026) kontrollierten Polizeibeamte einen 45-jährigen Fahrzeugführer auf der Landesstraße 444 in Rodenberg.

Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergaben sich Hinweise darauf, dass der Mann unter dem Einfluss von Amphetamin stand. Ein durchgeführter Urinvortest verlief positiv. Dem 45-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Bei der Durchsuchung seines mitgeführten Rucksacks fanden die Beamten zudem Betäubungsmittel und entsprechende Utensilien.

Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr infolge Drogen sowie wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

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