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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Unfallflucht - Zeugensuche

Freiburg (ots)

In der Zeit von Sonntag, 02.08.2026, 21:00 Uhr bis Montag, 03.08.2026,18 Uhr wurde ein in der Rheinwiese in Bad Säckingen geparkter Seat durch ein bislang unbekanntes Auto angefahren und erheblich beschädigt. Der Sachschaden wurde auf knapp 3000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Bad Säckingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Angeben zum Sachverhalt machen können oder Hinweise auf den Verursacher geben können. Das Polizeirevier Bad Säckingen ist rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 0 erreichbar.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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