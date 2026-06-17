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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Leicht verletzter Motorradfahrer

Böhl-Iggelheim (ots)

Am Dienstagmittag (16.06.2026) ereignete sich gegen 14 Uhr ein Verkehrsunfall an der Kreuzung Schubertstraße und Speyerer Straße. Ein 55-jähriger Autofahrer war mit seinem PKW samt Anhänger auf der Schubertstraße unterwegs und missachtete an der Kreuzung zur Speyerer Straße die Vorfahrtsregel "Rechts vor Links". Dabei übersah er einen von rechts kommendem 59-jährigen Motorradfahrer. Durch den Zusammenstoß erlitt der Zweiradfahrer leichte Verletzungen. Die Hinzuziehung eines Rettungswagens war nicht notwendig. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, sie blieben jedoch fahrbereit.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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