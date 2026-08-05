Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St. Blasien: Auto angefahren - Suche nach geschädigtem Auto

Freiburg (ots)

Am Montag, 03.08.2026 kam es in der Todtmooser Straße in St. Blasien gegen 13:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine 20- Jährige beschädigt beim Auspacken mit ihrem Volvo ein anderes Auto. Als sie den Unfall beim Polizeiposten St. Blasien angezeigt hatte, war das beschädigte graue Auto nicht mehr an der Unfallstelle. Der Polizeiposten St. Blasien hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf das beschädigte Auto geben können. Der Polizeiposten ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07672 92228 0 erreichbar. Das Polizeirevier Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 9340 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell