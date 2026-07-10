Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Travemünde

Die Polizei informiert zur 137. Travemünder Woche

Lübeck (ots)

Vom 17.07.2026 bis zum 26.07.2026 findet die 137. Travemünder Woche statt. Um einen sicheren Ablauf des großen Sport- und Familienfestes zu gewährleisten, zeigt die Polizei wie auch in den Vorjahren auf dem und rund um das Veranstaltungs- gelände deutlich verstärkte Präsenz. Wie im letzten Jahr herrscht auf dem gesamten Areal der Travemünder Woche ein Waffen- und Messerverbot. Die Polizei weist daraufhin, dass das Überfliegen von Veranstaltungsflächen und Einsatzorten mit Drohnen jeglicher Art nicht erlaubt ist.

Polizeiliche Präsenz und Ansprechbarkeit

Mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei aus Eutin begleiten die Beamten der Polizeidirektion Lübeck die Segelsportveranstaltung mit einer deutlich erhöhten Präsenz. Das Wasserschutzpolizeirevier Am Leuchtenfeld dient für alle Besucherinnen und Besucher der Travemünder Woche als zentrale Anlaufstelle. Dezentral können sich die Gäste bei Bedarf an die Fuß- und Präsenzstreifen wenden. Ferner ist der Kommunale Ordnungsdienst der Hansestadt Lübeck bei Anliegen der Bürgerinnen und Bürger im Bereich der Konzertmuschel am Brügmanngarten erreichbar. Im Falle des Bedarfs gesundheitlicher Versorgung sind die Sanitätsdienste an der Strandpromenade in Höhe der Straße Am Brügmanngarten und am Zugang zur Nordermole zu finden.

Zu Wasser sorgen die Experten der Wasserschutzpolizei für Sicherheit

Ob auf der Trave oder der Lübecker Bucht: Es gilt ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Um Unfälle oder Gefahrensituationen zu vermeiden, halten sich verantwortungsvolle Wassersportler, Bootseigner, Seglerinnen und Segler an vorgegebene Geschwindigkeiten, an das Rechtsfahrgebot im stark frequentierten Fahrwasser und sie treten ihre Fahrt ohne den Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten an. Die Beamten der Wasserschutzpolizei in Travemünde werden die Einhaltung der Vorschriften im Rahmen von Kontrollen überprüfen.

Badegäste, Schwimmerinnen und Schwimmer können insbesondere auch zu ihrer eigenen Sicherheit beitragen, in dem sie sich innerhalb der betonnten Badegebiete aufhalten und nicht verbotswidrig durch das Fahrwasser der Trave schwimmen. Auf diese Weise können sie die Gefahr einer Kollision mit einem Boot, einem Schiff, einer Fähre oder allen anderen Wassersportlern vermeiden.

Waffen- und Messermitführverbot

"Kein Ort für Messer!" Waffen, Messer jeglicher Art, unabhängig von der Klingenlänge, oder sonstige gefährliche Gegenstände sind auf dem gesamten Veranstaltungsgelände, an den Bahnhöfen, in Bussen und Zügen grundsätzlich nicht erlaubt. In enger Zusammenarbeit mit der Bundespolizei und dem Kommunalen Ordnungsdienst der Hansestadt Lübeck wird die Polizeidirektion Lübeck das Messerverbot im Rahmen von Kontrollen überprüfen.

Verstöße werden konsequent mit einem Bußgeld geahndet oder bei entsprechenden Delikten mit Verdacht des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein Strafverfahren eingeleitet. In Bussen, Bahnen, Haltestellen und Bahnhöfen und auch auf dem Veranstaltungsgelände weisen mehrsprachige Hinweisplakate der Landespolizei Schleswig-Holstein auf das Verbot hin. "Die Polizei wünscht sich wie in den Vorjahren eine friedliche Travemünder Woche, dort haben Waffen oder Messer nichts verloren".

Drohnenverbot

Das Überfliegen der Veranstaltungsflächen oder Einsatzstellen an Land und auf dem Wasser mittels Drohnen ist für Privatpersonen und Gewerbetreibende alleine aufgrund des Verletzungsrisikos grundsätzlich nicht erlaubt. Dieses Verbot gilt auch für das Überfliegen der Travemündung zwischen Travemünde und dem Priwall. Der Verstoß gegen die Vorgaben des Luftverkehrsgesetzes stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann mit einem erheblichen Bußgeld geahndet werden.

Hinweise zum Jugendschutz und Einlass auf den Veranstaltungsflächen Das Jugendamt und der Kommunale Ordnungsdienst der Hansestadt Lübeck kümmern sich um die Belange des Jugendschutzes und werden dabei im Bedarfsfall von der Polizei unterstützt. Mit Blick auf das Mindestalter bei Teilnahme an einzelnen Veranstaltungen gelten neben den Richtlinien des Jugendschutzes auch die vom Veranstalter erstellten individuellen Regularien. Besucherinnen und Besucher sollten sich vorab hierzu informieren.

Informationen zur Anreise und zum Parken

Aufgrund der zu erwartenden hohen Besucheranzahl und begrenzter Parkmöglichkeiten in Travemünde bittet die Polizei die Besucherinnen und Besucher, möglichst die öffentlichen Verkehrsmittel für die Anreise zur Travemünder Woche zu nutzen. Während des Veranstaltungszeitraums erweitert der ÖPNV das Serviceangebot. Informationen zu zusätzlichen Fahrten sowie erweiterten Abfahrtszeiten können kostenfrei unter www.travemuender-woche.com sowie www.luebeck.de abgerufen werden.

Gäste, die mit dem PKW anreisen, werden dringend gebeten, ausschließlich die ausgewiesenen Parkplätze zu nutzen, nicht verbotswidrig zu parken und Rettungswege unbedingt freizuhalten. Die Kaiserallee wird komplett als Einbahnstraße in Fahrtrichtung "Helldahl" eingerichtet. In der gesamten Straße Am Leuchtenfeld ist das Parken verboten. Der Bereich wird für Einsatzfahrzeuge der Polizei vorgehalten.

Die Polizeidirektion Lübeck freut sich auf eine sportliche und friedliche 137. Travemünder Woche.

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