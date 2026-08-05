Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Waldshut: Einbruch in Garage - Zeugensuche

Freiburg (ots)

In der Zeit von Montag, 03.08.2026, 20.00 Uhr bis Dienstag, 04.08.2026, 09.00 Uhr wurde in eine Garage in der Stunzinger Straße in Waldshut eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangte bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam in die Garage, durchsuchte das darin geparkte Auto und entwendete Wertgegenstände sowie einen Geräte-Akku. Die Höhe des Sachschadens wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Das Polizeirevier Waldshut- Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können oder Verdächtiges an der genannten Örtlichkeit beobachtet haben. Außerdem werden Anwohnende gebeten ihre Videoüberwachungsanlagen zu sichten und verdächtige Personen oder Fahrzeuge der Polizei mitzuteilen. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen ist rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 erreichbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell