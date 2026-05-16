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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Absturz eines Kleinflugzeuges - 2. Nachtrag

Limburgerhof (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 16.05.2026 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6276044

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft, Kriminalpolizei und Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung dauern weiter an. Bislang konnten noch nicht alle Trümmerteile dokumentiert und erfasst werden.

Neben den weiteren Ermittlungsmaßnahmen werden wir deshalb morgen am Sonntag (17.05.2026) im Zeitraum von 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr erneut eine Zeugenanlaufstelle im Albert-Schweitzer-Haus in der Albert-Schweitzer-Straße 7a in 67117 Limburgerhof einrichten.

Wir bitten darum, dass sich Grundstücksbesitzer bzw. Zeugen, die sich bislang noch nicht gemeldet haben oder von Polizeikräften kontaktiert wurden, im Albert-Schweitzer-Haus melden.

Bitte belassen Sie Trümmerteile an Ort und Stelle. Sie werden von Einsatzkräften abgeholt und sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Dennis Sturm

Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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