Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Unfall im Begegnungsverkehr

Freiburg (ots)

Mit seinem Mercedes befuhr am Mittwoch, 05.08.2026 gegen 17.30 Uhr ein 46 Jahre alter Mann die B317 von Schopfheim kommend in Richtung Maulburg. Aus nicht abschließend geklärten Gründen kam der 46-Jährige während der Fahrt nach links auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender, 38 Jahre alter Ford-Fahrer, erkannte dies und versuchte durch ein starkes Ausweichmanöver nach rechts eine Kollision zu verhindern. Mit der vorderen linken Fahrzeugseite kollidierte der Mercedes-Fahrer anschließend mit der hinteren linken Fahrzeugseite des Fords. Beide Fahrzeuge kamen auf einem danebengelegenen Feld zum Stehen. Der 38 Jahre alte Ford-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und wurde vom Rettungsdienst untersucht. Eine Einlieferung in ein Krankenhaus war nicht nötig. Der 46 Jahre alte Mercedes-Fahrer blieb unverletzt. Am Mercedes entstand Sachschaden von rund 4.000 Euro, am Ford 8.000 Euro. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr im Einsatz.

md/ce

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