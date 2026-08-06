PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Löffingen: Unbekannter Unfallverursacher flüchtet, Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 05.08.2026, in der Zeit von 08:20 Uhr und 12:15 Uhr, parkte eine 50-jährige Frau ihren Pkw ordnungsgemäß auf dem parallel zur Unteren Hauptstraße in Löffingen verlaufenden Parkstreifen. Nach Spurenlage führte mutmaßlich ein Lkw mit blauem / lilafarbenem Aufbau ein Wendemanöver an der Einmündung Untere Hauptstraße / Bahnhofstraße aus. Hierbei stieß er, nach bisherigen Erkenntnissen beim Zurücksetzen, durch die Heckscheibe des geparkten Pkw und beschädigte das Fahrzeugheck. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro.

Personen, welche Hinweise zum Unfallverursacher oder Angaben zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Löffingen, Tel. 07654/80606-0, oder dem Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel. 07651/9336-0, in Verbindung zu setzen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Polizeirevier Titisee-Neustadt
ChrA / Tel. 07651/9336-0
titisee-neustadt.prev@polizei.bwl.de
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 06.08.2026 – 13:06

    POL-FR: Lörrach: Vorfahrt missachtet - eine Leichtverletzte

    Freiburg (ots) - Zu einem Unfall mit einer leicht verletzten Person kam es am Mittwoch, 05.08.2026 gegen 12.00 Uhr im Kreuzungsbereich Baumgartnerstraße/ Bahnhofstraße. Die Baumgartnerstraße befuhr zuvor ein 62 Jahre alter Mann mit seinem VW vom Heimathafen herkommend in Richtung Innenstadt. Im Bereich des Bahnübergangs missachtete er die Vorfahrt einer 49 Jahre alten Smart-Fahrerin, welche aus Richtung Meeraner Platz ...

    mehr
  • 06.08.2026 – 13:05

    POL-FR: Schopfheim: Unfall im Begegnungsverkehr

    Freiburg (ots) - Mit seinem Mercedes befuhr am Mittwoch, 05.08.2026 gegen 17.30 Uhr ein 46 Jahre alter Mann die B317 von Schopfheim kommend in Richtung Maulburg. Aus nicht abschließend geklärten Gründen kam der 46-Jährige während der Fahrt nach links auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender, 38 Jahre alter Ford-Fahrer, erkannte dies und versuchte durch ein starkes Ausweichmanöver nach rechts eine Kollision zu ...

    mehr
  • 06.08.2026 – 11:19

    POL-FR: Denzlingen: Polizei stellt mehrere Verstöße bei "E-Scooter-Rideout" fest

    Freiburg (ots) - Drei E-Scooter hat die Polizei am Montag, 3. August 2026, bei Kontrollen in Denzlingen sichergestellt. Bei einem der Fahrzeuge bestand nach derzeitigen Erkenntnissen aufgrund technischer Veränderungen keine Zulassung für den öffentlichen Straßenverkehr. In zwei weiteren Fällen waren die Fahrer jünger als das gesetzlich vorgeschriebene ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren