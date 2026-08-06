Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Löffingen: Unbekannter Unfallverursacher flüchtet, Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 05.08.2026, in der Zeit von 08:20 Uhr und 12:15 Uhr, parkte eine 50-jährige Frau ihren Pkw ordnungsgemäß auf dem parallel zur Unteren Hauptstraße in Löffingen verlaufenden Parkstreifen. Nach Spurenlage führte mutmaßlich ein Lkw mit blauem / lilafarbenem Aufbau ein Wendemanöver an der Einmündung Untere Hauptstraße / Bahnhofstraße aus. Hierbei stieß er, nach bisherigen Erkenntnissen beim Zurücksetzen, durch die Heckscheibe des geparkten Pkw und beschädigte das Fahrzeugheck. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro.

Personen, welche Hinweise zum Unfallverursacher oder Angaben zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Löffingen, Tel. 07654/80606-0, oder dem Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel. 07651/9336-0, in Verbindung zu setzen.

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