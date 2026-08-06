Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Dieseldiebstahl aus LKWs

Freiburg (ots)

In der Nacht vom Dienstag, 04.08.2026, 22:00 Uhr bis Mittwoch, 05.08.2026, 6:00 Uhr wurden aus zwei LKWs, die auf einem Firmengelände in der Rheinstraße in Wehr-Brennet geparkt waren, mehr als 200 Liter Diesel im Gesamtwert von über 400 Euro abgesaugt. Der Polizeiposten Wehr hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können oder Hinweise auf die Täterschaft geben können. Außerdem werden Anwohnende gebeten, ihre Videoüberwachungsanlagen zu sichten und verdächtige Personen oder Fahrzeuge der Polizei mitzuteilen. Der Polizeiposten ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07762 8078 0 erreichbar. Das Polizeirevier Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 9340 entgegen.

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