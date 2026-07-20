Polizei Wuppertal

POL-W: RS Polizei nimmt mutmaßlichen Drogendealer fest - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am Donnerstagnachmittag (16.07.2026, 16:50 Uhr), kontrollierten Polizeibeamte einen Pedelec-Fahrer auf der Alleestraße und fanden bei der Durchsuchung Betäubungsmittel. Der Tatverdächtige (33) fuhr widerrechtlich mit seinem Pedelec auf der Alleestraße. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass das Fahrrad zur Fahndung ausgeschrieben war. Es wurde im März als gestohlen gemeldet. Im Rahmen der Durchsuchung der Person fanden die Beamten Bubbles (niedrige zweistellige Anzahl) mutmaßlich mit Kokain. Zudem führte der Mann zwei Handys sowie Bargeld (niedriger vierstelliger Eurobetrag) in szenetypischer Stückelung mit sich. Die aufgefundenen Gegenstände und das Pedelec wurden sichergestellt. Die Polizisten nahmen den algerischen Staatsangehörigen vorläufig fest. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wird der polizeibekannte Tatverdächtige heute dem Haftrichter vorgeführt. Dieser hat über die Anordnung zur Untersuchungshaft zu entscheiden.

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