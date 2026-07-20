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Polizei Wuppertal

POL-W: RS Polizei nimmt mutmaßlichen Drogendealer fest - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am Donnerstagnachmittag (16.07.2026, 16:50 Uhr), kontrollierten 
Polizeibeamte einen Pedelec-Fahrer auf der Alleestraße und fanden bei
der Durchsuchung Betäubungsmittel. 

Der Tatverdächtige (33) fuhr widerrechtlich mit seinem Pedelec auf 
der Alleestraße. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich 
heraus, dass das Fahrrad zur Fahndung ausgeschrieben war. Es wurde im
März als gestohlen gemeldet.

Im Rahmen der Durchsuchung der Person fanden die Beamten Bubbles 
(niedrige zweistellige Anzahl) mutmaßlich mit Kokain. Zudem führte 
der Mann zwei Handys sowie Bargeld (niedriger vierstelliger 
Eurobetrag) in szenetypischer Stückelung mit sich. Die aufgefundenen 
Gegenstände und das Pedelec wurden sichergestellt. Die Polizisten 
nahmen den algerischen Staatsangehörigen vorläufig fest.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wird der polizeibekannte 
Tatverdächtige heute dem Haftrichter vorgeführt. Dieser hat über die 
Anordnung zur Untersuchungshaft zu entscheiden.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Wuppertal
Frau Staatsanwältin Angelina Engel-Sandera
Tel.: 0202/5748-450

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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