Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, 31.08.2025

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Nach Beleidigungen zugeschlagen

Am Samstagabend, gegen 22 Uhr, gerieten mehrere Gäste einer Musikveranstaltung in Tannenhausen beim Tanzen in einen Streit. Die späteren Opfer, zwei Männer im Alter von 18 und 19 Jahren aus NRW, sollen hierbei mit einem weiteren 19-Jährigen aus NRW Frauen aufdringlich angetanzt und aggressiv zum Tanz aufgefordert haben. Ein 30-Jähriger aus Westerholt forderte die drei Männer auf, dieses zu unterlassen, woraufhin sie ihm den Mittelfinger zeigten und der Beleidigte ihnen deshalb mit der flachen Hand mehrfach ins Gesicht schlug. Die Polizei hat entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Aurich - Opfer wird von mehreren Personen angegriffen

Ein 43-Jähriger aus Aurich wurde am Sonntagmorgen, gegen 02:20 Uhr, auf dem Georgswall von mehreren unbekannten Personen angegriffen und im Gesicht verletzt. Die Täter flüchteten nach der Tat in unbekannte Richtung. Dem Übergriff war mutmaßlich eine vorherige körperliche Auseinandersetzung zwischen dem Auricher und einem der Angreifer vorausgegangen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, ihre Beobachtungen bei der Polizei Aurich unter 04941-606215 mitzuteilen.

Großefehn - Unbekannte beschädigten Pkw

In der Nacht von Samstag auf Sonntag beschädigten bislang unbekannte Täter gegen 03:30 Uhr einen Pkw auf einem Anwohnerparkplatz in der Jahnstraße. Nach Verübung der Tat stiegen die Täter in einen Pkw und feuerten mehrere Schüsse aus einer Schreckschusspistole ab, ehe sie vom Tatort flüchteten. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen und mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wiesmoor unter 04944-914050 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Betrunken mit dem Pkw unterwegs

Eine Polizeistreife kontrollierte am Samstagmittag im Neustadtweg einen 41-jährigen Pkw-Führer aus Wilhelmshaven und stellte dabei fest, dass dieser unter Alkoholeinfluss stand. Ein Vortest ergab einen Wert von fast 1,3 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein eingezogen. Er muss sich nun dem eingeleiteten Strafverfahren stellen.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

-keine presserelevanten Ereignisse-

Verkehrsgeschehen

Norden - Berauscht im Auto unterwegs

Auf der Heerstraße ist am Samstag gegen 20:45 Uhr ein 23-jähriger Autofahrer aus Norden durch die Polizei kontrolliert worden. Die Polizeibeamten haben dabei festgestellt, dass der junge Mann unter dem Einfluss berauschender Mittel gestanden hat. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

-keine presserelevanten Ereignisse-

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Nach Verkehrsunfall Personalien nicht bekanntgegeben

Bei einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrerinnen wurde ein 16-jähriges Mädchen bereits am Donnerstagmorgen leicht verletzt. Bei dem Zusammenstoß, welcher sich um 07:30 Uhr in der Breslauer Straße ereignete, kam es zunächst zwischen den Radfahrerinnen zu Absprachen bzgl. der Schadensregulierung. Bislang gab sich die andere Unfallbeteiligte jedoch nicht zu erkennen. Die bislang unbekannte Radfahrerin wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 04462-9110 bei der Polizei Wittmund zu melden, um die Unfallermittlungen zum Abschluss zu bringen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell