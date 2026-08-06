POL-FR: Küssaberg/ Ettikon: Schwelbrand an Maschine - Feuerwehreinsatz
Freiburg (ots)
Am, Donnerstag, 06.08.2026, gegen 0:30 Uhr kam es in einem Firmengebäude in Ettikon zu einem Schwelbrand an einer Maschine. Die Freiwillige Feuerwehr konnte kein offenes Feuer feststellen und die Rauchentwicklung beseitigen. Verletzt wurde nach derzeitigem Stand der Ermittlungen niemand. Die Höhe des entstandenen Schadens konnte bislang noch nicht erhoben werden. Ein technischer Defekt wird angenommen. Das Polizeirevier Waldshut hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.
Medienrückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de
X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/
- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell