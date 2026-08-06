Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Küssaberg/ Ettikon: Schwelbrand an Maschine - Feuerwehreinsatz

Freiburg (ots)

Am, Donnerstag, 06.08.2026, gegen 0:30 Uhr kam es in einem Firmengebäude in Ettikon zu einem Schwelbrand an einer Maschine. Die Freiwillige Feuerwehr konnte kein offenes Feuer feststellen und die Rauchentwicklung beseitigen. Verletzt wurde nach derzeitigem Stand der Ermittlungen niemand. Die Höhe des entstandenen Schadens konnte bislang noch nicht erhoben werden. Ein technischer Defekt wird angenommen. Das Polizeirevier Waldshut hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

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