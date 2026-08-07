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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Verlorene Ladung führt zu Verkehrsbehinderung

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 06.08.2026, kam es gegen 10:45 Uhr auf der B314, an der Abzweigung zur Silberwiese in Wutöschingen zu einer Verkehrsbehinderung. Ein LKW hatte mehrere Bierkisten mit Leergut verloren, die auf der Fahrbahn zum Liegen kamen. Nach etwa einer Stunde war die Fahrbahn wieder gereinigt und frei befahrbar.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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