POL-FR: Wutöschingen: Verlorene Ladung führt zu Verkehrsbehinderung
Freiburg (ots)
Am Donnerstag, 06.08.2026, kam es gegen 10:45 Uhr auf der B314, an der Abzweigung zur Silberwiese in Wutöschingen zu einer Verkehrsbehinderung. Ein LKW hatte mehrere Bierkisten mit Leergut verloren, die auf der Fahrbahn zum Liegen kamen. Nach etwa einer Stunde war die Fahrbahn wieder gereinigt und frei befahrbar.
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