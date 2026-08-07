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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: K4930/ Gemarkung Ihringen: Mutmaßlich alkoholisierter Autofahrer verursacht Verkehrsunfall

Freiburg (ots)

Am Donnerstagabend, 06.08.2026, hat ein Autofahrer auf der Tunibergstraße (K4930) zwischen Ihringen und Merdingen einen Verkehrsunfall verursacht.

Der 61 Jahre alte Autofahrer habe die Kreisstraße zwischen Ihringen und Merdingen befahren und sei dabei nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. In der Folge habe das Fahrzeug Baustellen- und Straßenschilder beschädigt und sei in einem angrenzenden Maisfeld zum Stehen gekommen.

Der 61-Jährige blieb augenscheinlich unverletzt.

Im Verlauf der Unfallaufnahme ergaben sich Erkenntnisse, dass der Mann zum Zeitpunkt des Unfalls unter Alkoholeinfluss gestanden haben könnte. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Gegen ihn ermittelt das Polizeirevier Breisach nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung.

ak

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Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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