Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Schaf von Weide gestohlen, getötet und gegrillt - Polizei sucht Zeugen ++ Seevetal/Hittfeld - Einbruch in Tankstelle ++ Seevetal/Meckelfeld - PKW aufgebrochen ++ u. w. M.

Salzhausen/Oelstorf (ots)

Schaf von Weide gestohlen, getötet und gegrillt - Polizei sucht Zeugen

Am Sonntag, 19.7.2026, wurde der Polizei in Salzhausen der Diebstahl eines Schafes von einer Weide an der Straße Am Osterbach, in der südlichen Feldmark von Oelstorf, gemeldet. Die Geschädigten hatten das Tier seit Freitag vermisst und sich auf die Suche gemacht. Am Sonntag entdeckten sie etwa 700 m westlich, an der Lübberstedter Straße, im Bereich der so genannten Widderanlage, die verkohlten Reste des Tieres bei einer erloschenen Feuerstelle. Der oder die Täter hatten das Tier dort offenbar über dem Feuer gegrillt.

Im Zuge der Spurensuche und der ersten Ermittlungen ergab sich ein Tatverdacht gegen einen 23-jährigen Mann. Die Polizei hat ein entsprechendes Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und Diebstahl eingeleitet.

Unklar ist, ob weitere Personen beteiligt waren. Die Beamten suchen Zeugen, die in der Nacht zu Freitag, 17.7.2026 entsprechende Beobachtung an der Lübberstedt Straße oder an der Straße am Osterbach gemacht haben, oder denen dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind.

Hinweise bitte an die Tel.-Nr. 04172 986610.

Seevetal/Hittfeld - Einbruch in Tankstelle

An der Jesteburger Straße haben Diebe am frühen Montagmorgen, 20.07.2026, gegen 1:10 Uhr, einen Technikraum am Tankstellengebäude aufgebrochen. Außerdem machten sie sich an den Automaten der Waschboxen zu schaffen. Beute machten die Täter hierbei nicht. Sie hinterließen allerdings einen Sachschaden in Höhe von rund 2000 EUR.

Hinweise bitte an die Polizei Seevetal, Tel. 04105 6200.

Seevetal/Meckelfeld - PKW aufgebrochen

Ein BMW X3, der an der Höpenstraße abgestellt war, ist am Montag, 20.7.2026 aufgebrochen worden. Die Täter schlugen die Beifahrerscheibe ein und entwendeten aus dem Inneren eine Handtasche sowie Bekleidung. Außerdem bauten sie die Außenspiegelgläser ab.

Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 9:30 Uhr und 10:30 Uhr. Die Polizei Seevetal bittet um Hinweise unter der Tel.-Nr. 04105 6200.

Marxen - Fotoausrüstung aus Auto gestohlen

In der Nacht zu Montag, 20.7.2026, in der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 9:30 Uhr, kam es an der Hauptstraße zu einem Einbruch in einen VW T-Cross. Die Täter hatten eine Seitenscheibe eingeschlagen und so das Fahrzeug geöffnet. Von der Rücksitzbank stahlen sie einen Rucksack mit einer Fotoausrüstung. Der Schaden wird auf rund 2000 EUR geschätzt.

Hinweise bitte an die Tel.-Nr. 04172 986610.

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