Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Verkehrsunfallflucht nach Vorfahrtverstoß - Polizei sucht Zeugen

Hanstedt/Asendorf (ots)

Heute, 17.07.2026, gegen 10:55 Uhr, kam es auf der L 213, zwischen Asendorf und Hanstedt, zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach Angaben der Geschädigten war der Fahrer eines Lastwagens in Höhe Schmalenfelde nach links in Richtung Hanstedt in die Landesstraße eingebogen und hatte dabei die Vorfahrt der von rechts kommenden 65-jährigen Fahrerin eines Smart missachtet. Die Frau machte eine Ausweichbewegung nach rechts, um nicht mit dem Lastwagen zu kollidieren. Dabei prallte sie im Seitenraum gegen ein Verkehrszeichen.

Der Fahrer des Lkw setzte seine Fahrt in Richtung Hanstedt fort. Hierzu lediglich bekannt, dass das Führerhaus orange-braun war.

Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, oder die Angaben zu dem Lkw machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04172 986610 bei der Polizei Salzhausen zu melden.

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