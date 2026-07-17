Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Diebstahl auf Werkstattgelände ++ Winsen - Unfall in der Tiefgarage

Winsen (ots)

Diebstahl auf Werkstattgelände

Am Donnerstag, 16.7.2026 gegen kurz nach 1:00 Uhr, begab sich ein Unbekannter auf das Gelände einer Autowerkstatt an der Lüneburger Straße. Die Person versuchte, an mehreren abgestellten Autos die Türen zu öffnen. Zwei Fahrzeuge konnte der Täter auf diese Weise durchwühlen. Anschließend nahm der Unbekannte ein Damenfahrrad an sich und verschwand damit vom Gelände. Der Gesamtschaden liegt bei 1300 EUR. Die Polizei wird derzeit Videoaufnahmen aus.

Hinweise bitte an die Tel.-Nr. 04171 7960.

Winsen - Unfall in der Tiefgarage

In einer Tiefgarage an der Straße Schanzenring kam es am Donnerstag, 16.7.2026, zu einem Verkehrsunfall. Gegen 9:45 Uhr wollte eine 78-jährige Frau mit ihrem Mercedes aus einer Parklücke heraus die Parkgarage verlassen. Hierbei beschleunigte sie jedoch so stark, dass sie geradeaus gegen einen geparkten Renault fuhr, der wiederum gegen einen davor stehenden Skoda geschoben wurde. Eine 60-jährige Frau, die, die in diesem Moment gerade in den Skoda einsteigen wollte, wurde leicht verletzt. An den drei Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 1500 EUR.

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