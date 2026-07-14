Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Einbruch in der Nacht ++ Tostedt - Zahlreiche Autos beschädigt - Polizei sucht Zeugen ++ Buchholz/Trelde - Zusammenstoß nach Rotlichtverstoß

Winsen/Borstel (ots)

Einbruch in der Nacht

In der Nacht zu Montag, 13.7.2026, in der Zeit zwischen 23:15 Uhr und 5:00 Uhr, kam es am Turnhallenweg zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Während die Bewohner schliefen, gelangten die Täter durch eine auf Kipp stehende Terrassentür in das Haus und stahlen ein im Flur liegendes Portmonee. Die Täter konnten unbemerkt wieder entkommen.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter der Tel.-Nr. 04181 2850 entgegen.

Tostedt - Zahlreiche Autos beschädigt - Polizei sucht Zeugen

In der Nacht zu Montag, 13.7.2026, sind in Tostedt mindestens acht Autos von Unbekannten beschädigt worden. Sechs mal traf es Fahrzeuge an der Straße Auf der Looge, einmal im Lohweg und einmal in der Kötner Straße.

Die Fahrzeuge wurden mit großflächigen Lackkratzern versehen. Es handelt sich um Fahrzeuge verschiedener Marken. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro.

Die Polizei in Tostedt nimmt Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen unter der Tel.-Nr. 04182 404270 entgegen.

Buchholz/Trelde - Zusammenstoß nach Rotlichtverstoß

Auf der Kreuzung B3/B75, kam es gestern, 13.7.2026, zu einem Verkehrsunfall. Gegen 13:25 Uhr befuhr ein 48-jähriger Mann mit seinem Lastwagen, von Sprötze kommend, den Kreuzungsbereich in Richtung Trelder Berg, obwohl die Ampel nach Zeugenangaben Rotlicht zeigte. Im Kreuzungsbereich kollidierte er mit dem von rechts kommenden Wagen eines 79-Jährigen, der auf der B75 von Buchholz in Richtung Tostedt unterwegs war.

Die beiden Beteiligten blieben unverletzt, die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 24.000 EUR.

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