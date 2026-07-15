Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Zeugensuche nach Körperverletzung und Verkehrsunfallflucht ++ Winsen/Pattensen - Einschleichdieb überrascht ++ Drage - Mobilheim brannte aus

Winsen (ots)

Zeugensuche nach Körperverletzung und Verkehrsunfallflucht

Auf dem Parkplatz am Schlossring ist gestern, 14.7.2026, ein 37-jähriger Mann durch eine 67-jährige Autofahrerin leicht verletzt worden. Der Mann hatte gegen 15:50 Uhr auf dem Beifahrersitz eines parkenden Wagens gesessen, als er bemerkte, dass eine Frau am daneben stehenden Wagen die Tür öffnete und gegen sein Auto schlug. Als der Mann ausstieg und sie darauf ansprach, tat sie den Vorfall ab, setze sich ins Auto und fuhr rückwärts aus der Parklücke. Der Mann hatte sich hinter ihr Auto gestellt, um das Kennzeichen zu fotografieren. Dabei touchierte sie ihn leicht, so dass er zur Seite gehen musste. Als der Mann schließlich vor ihrem Wagen stand, um das Foto zu machen, fuhr die Frau vorwärts an und stieß mit der Stoßstange gegen die Knie des Mannes, so dass er auf die Motorhaube fiel. Anschließend setzte sie ihre Fahrt fort. Der Mann wurde leicht verletzt.

Im Zuge der Fahndung konnten Beamte den Wagen mit der 67-jährigen Frau anhalten und die Personalien feststellen. Gegen sie wurden Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Nach Angaben des Mannes war der Vorfall von mehreren Personen beobachtet worden. Diese sind wichtige Zeugen und werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04171 7960 bei der Polizei in Winsen zu melden.

Winsen/Pattensen - Einschleichdieb überrascht

Am Dienstag, 14.7.2026, gegen 13:15 Uhr, wurde die Polizei zu einem Einfamilienhaus an der Bahlburger Straße gerufen. Anwohner hatten dort nach halbstündiger Abwesenheit bei ihrer Rückkehr ins Haus einen fremden Mann im Wohnzimmer überrascht. Der Mann fragte, ob das Haus zu verkaufen sei, anschließend entfernte er sich zu Fuß in unbekannte Richtung. Wie er in das Haus gelangen konnte, ist noch unbekannt.

Der Mann war circa 170-175 cm groß und hatte eine stämmige Statur. Er war zwischen 55 und 60 Jahren alt, hatte kurzes, graues Haar und eine breite Nase. Er war mit unauffälliger Freizeitkleidung bekleidet und trug eine Base Cap auf dem Kopf.

Hinweise zu der Person nimmt die Polizei Winsen unter der Tel.-Nr. 04171 7960 entgegen.

Drage - Mobilheim brannte aus

Auf dem Campingplatz an der Straße Stover Strand kam es am Dienstag, 14.7.2026, zu einem Einsatz für Feuerwehr und Polizei. Gegen 13:20 Uhr wurde Feuer in einem Mobilheim auf dem Campingplatz gemeldet. Erste Zeugen hatten die Tür des Mobilheims geöffnet, so dass ich ein darin befindlicher Hund ins Freie retten konnte. Personen waren beim Brandausbruch nicht vor Ort. Angestellte des Campingplatzes versuchten, die Flammen im Mobilheim mittels Feuerlöschern einzudämmen. Dies gelang aber nicht mehr.

Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr stellten eine starke Rauchentwicklung und schon offene Flammen fest und begannen umgehend mit dem Löscheinsatz. Gegen 13:50 Uhr war das Feuer gelöscht.

Durch die Flammen ist das Mobilheim nahezu vollständig zerstört worden. Auch ein angrenzender Wohnwagen ist durch die Flammen in Mitleidenschaft gezogen worden. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache eingeleitet und den Brandort beschlagnahmt. Die Ursache ist derzeit noch unklar.

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