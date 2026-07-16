Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Zusammenstoß bei Überholvorgang ++ Marxen - Versuchter Tageswohnungseinbruch

Buchholz/Sprötze (ots)

Zusammenstoß bei Überholvorgang

Auf der B3, zwischen Welle und Sprötze, kam es gestern, 15.7.2026, zu einem Verkehrsunfall. Ein 60-jähriger Mann war mit seinem Mazda hinter einem landwirtschaftlichen Gefährt unterwegs, ihm folgte ein 57-Jähriger mit einem Lastwagen. Gegen 15:35 Uhr scherte der Lastwagen zum Überholen der beiden Fahrzeuge raus. Als er gerade den Mazda passieren wollte, setzte auch dessen Fahrer zum Überholen der landwirtschaftlichen Maschine an und scherte aus. Hierbei kam es zum seitlichen Zusammenstoß. Der Mazda wurde in der Folge gegen die Leitplanke geschleudert. Der 60-Jährige verletzte sich leicht. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 30.000 EUR.

Marxen - Versuchter Tageswohnungseinbruch

An der Straße Moorburg kam es am Mittwoch, 15.7.2026, zu einem versuchten Tageswohnungseinbruch. In der Zeit zwischen 8:00 Uhr und 15:00 Uhr warfen Unbekannte einen Stein in die Scheibe der Terrassentür. Die Scheibe wurde hierbei beschädigt, ein Eindringen gelang jedoch nicht.

Hinweise nimmt die Polizei in Salzhausen unter der Tel.-Nr. 04172 986610 entgegen.

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