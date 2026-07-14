Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Brandstiftung an der Bahnanlage, Bahnverkehr unterbrochen, Polizei sucht Zeugen

Neu Wulmstorf (ots)

Heute, 14.7.2026, gegen 1:15 Uhr, meldete ein Zeuge Feuerschein an einem Technikgebäude des Bahnübergangs an der Straße Elstorfer Heuweg. Als die ersten Rettungskräfte vor Ort eintrafen, war dieses Feuer nahezu erloschen ohne Schaden zu verursachen. 50 m weiter jedoch brannte ein Verteilerkasten. Durch diesen Brand wurden Signalleitungen beschädigt, so dass der Bahnverkehr auf der Strecke unterbrochen werden musste. Die Feuerwehr Neu Wulmstorf löschte die Flammen ab. Bundespolizei und Landespolizei waren gemeinsam vor Ort. An den Brandstellen wurden Spuren gesichert. Gegen 04.30 Uhr waren die polizeilichen Maßnahmen beendet.

Die Polizei geht derzeit von einer vorsätzlichen Brandlegung aus. Der Zentrale Kriminaldienst hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die sich in der Nacht im Bereich des Bahnübergangs aufgehalten haben, bitte an die Tel.-Nr. 04181 2850.

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