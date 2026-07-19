Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemitteilung der PI Harburg für den Zeitraum Freitag, 17.07.2026, 12 Uhr bis Sonntag, 19.07.2026, 12 Uhr

Hollenstedt (ots)

RTW-Besatzung beleidigt und bedroht

Am Freitagnachmittag wurde eine Rettungswagenbesatzung zu einem am Straßenrand liegenden Mann in der Straße Am Stinnberg gerufen. Als sie ankamen und ihn weckten, wurde der 30-jährige Mann sofort aggressiv, baute sich drohend vor den Rettungssanitätern auf und beleidigte sie u.a. mit "Motherfucker" und "Fuck you!". Als der Mann mitbekam, dass die Polizei verständigt wurde, lief er weg. Er konnte wenig später durch die hinzugerufenen Beamten angetroffen und kontrolliert werden. Gegen ihn wurde eine Anzeige bezüglich Bedrohung und Beleidigung eingeleitet.

Tostedt - Falscher Spendensammler

Am Freitagmittag wurde eine Spendensammler auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Straße Zinnhütte mitgeteilt. Bei der Überprüfung des 23-jährigen Duisburgers konnte festgestellt werden, dass er für keine Organisation sammelt und die Spenden für "taubstumme und behinderte Kinder" selbst einbehält. Das Geld wurde beschlagnahmt und ein Strafverfahren bezüglich Betrugs eingeleitet.

Buchholz - Trunkenheit und Verstoß gegen das Waffengesetz

Im Rahmen einer Trunkenheitsfahrt infolge des Konsums von Marihuana wurde am Freitagabend in der Bahnhofstraße bei einer 22-jährigen Fahrzeugführerin eine Softairpistole festgestellt. Da die Waffe in ihrem Gesamterscheinungsbild den Anschein einer echten Schusswaffe hervorruft, zählt sie zu den sogenannten Anscheinswaffen, wodurch das Führen verboten ist. Die Waffe wurde beschlagnahmt und mehrere Straftaten eingeleitet.

Heidenau/Vaerloh - Ballenpresse abgebrannt

Am Freitag, gegen 18 Uhr, fing beim Heupressen eine Ballenpresse an zu rauchen und ging schließlich in Flammen auf. Neben der Presse brannten auch einige Quadratmeter Wiese und Heu ab. Das Zugfahrzeug konnte glücklicherweise zuvor abgekoppelt werden.

Buchholz - Christopher Street Day

Am Samstag fand ab 12 Uhr der 2. Buchholzer Christopher Street Day statt. Nach einer Auftaktkundgebung auf der Freifläche "Peets Hoff" wurde die Versammlung mit circa 300 Teilnehmern einmal um die Innenstadt begleitet. Anschließend ging die Versammlung in eine Veranstaltung an der o.a. Örtlichkeit mit Informationsständen und einer kleinen Bühne über. Der CSD lief bis zu seinem Ende gegen 18 Uhr friedlich ab. Im Rahmen des CSD wurde ein Wahlplakat durch einen 18-Jährigen beschädigt. Weiterhin fielen ein 15- und 16-jähriger Jugendlicher auf, die die Veranstaltung stören wollten. Da sie gegenüber den Beamten ihre Personalien verweigerten, wurden sie durchsucht. Dabei wurden zwei verbotene Messer aufgefunden und beschlagnahmt. Neben der Einleitung einer Straftat gegen des Waffengesetz, wurde zudem ein Handyverstoß geahndet, da einer der beiden ein E-Scooter fuhr und sein Smartphone dabei nutzte. Beide Jugendlichen wurden mit zur Wache genommen und mussten von ihren Eltern abgeholt werden.

A7/Brackel- Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstagnachmittag wurde ein Pkw gemeldet, welcher in schlangenlinienartiger Fahrweise auf der A7 in Richtung Hannover unterwegs war. Bei der anschließenden Kontrolle bestätigte sich der Verdacht einer Beeinflussung durch berauschende Mittel nicht. Jedoch stellte sich heraus, dass der 41-jährige Fahrzeugführer nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

A1/Neu Wulmstorf - Fahren ohne Fahrerlaubnis

In der Nacht von Samstag auf Sonntag fiel den Beamten der Autobahnpolizei aus Maschen ein unbeleuchteter Pkw auf. Bei der anschließenden Kontrolle gab der 41-jährige Fahrzeugführer an, dass der eigentliche Fahrer müde gewesen und er nun weitergefahren sei, damit dieser eine Schlafpause einlegen könne. Das Problem dabei war, dass er noch nie einen Führerschein gehabt hat. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

A1/A7/A39 - Hohes Verkehrsaufkommen mit Unfällen

Am gesamten Wochenende kam es schulferienbedingt zu einem enormen Verkehrsaufkommen. Infolgedessen kam es auf den Autobahnen A1, A7 und A39 zu Unfällen an Stauenden bzw. im Stau, zum Teil mit verletzten Personen.

Trunkenheiten

Am Samstagnachmittag wurde im Hasenkamp in Buchholz ein 31-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Transporter angehalten. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass dieser unter dem Einfluss von Kokain und Amphetamine stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und mehrere Verfahren eingeleitet.

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Hamburger Straße in Buchholz wurde am Samstagabend ein 41-Jähriger mit seinem PKW angehalten und kontrolliert. Der Fahrzeugführer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand deutlich unter dem Einfluss von Alkohol, verweigerte jedoch einen Atemalkoholtest. Ihm wurde ebenfalls eine Blutprobe entnommen und entsprechende Verfahren eingeleitet.

Ebenfalls am Samstagabend ergab in der Straße Zur Schanze in Handeloh ein Atemalkoholtest bei einem 59-jährigen Fahrzeugführer einen Wert von 0,25 mg/l (0,50 Promille). Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell