Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Einbrecher gestört? Polizei sucht Zeugen ++ Heidenau/A1 - Unfall bei Spurwechsel

Rosengarten/Sottorf (ots)

Einbrecher gestört? Polizei sucht Zeugen

An der Straße Barkendicke kam es gestern, 19.07.2026, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. In der Zeit zwischen 20.30 und 23.40 Uhr hebelten die Täter die Hauseingangstür auf und durchsuchten die Räume. Offenbar hatten sie bereits Gegenstände zu Mitnahme bereitgelegt, diese dann aber im Haus zurückgelassen. Möglicherweise wurden die Täter gestört.

Zeugen, denen in der fraglichen Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Sottorf aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04181 2850 beim Zentralen Kriminaldienst zu melden.

Heidenau/A1 - Unfall bei Spurwechsel

Ein 31-jähriger Mann hat gestern, 19.07.2026, bei einem Spurwechel einen Verkehrsunfall mit insgesamt drei beteiligten Fahrzeugen verursacht. Der Mann war zwischen dem Parkplatz Stellheide und der Anschlussstelle Heidenau unterwegs. Gegen 13 Uhr wechselte er mit seinem Audi vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen und kollidierte dabei mit dem dort fahrenden Dacia einer 44-jährigen Frau. In der Folge gerieten beide Fahrzeuge ins Schleudern. Der Dacia prallte gegen die Mittelschutzplanke. Ein 23-jähriger Mann, der mit seinem VW unmittelbar hinter den Beteiligten unterwegs war, prallte gegen den herumschleudernden Audi. Der Unfallverursacher, seine 50-jährige Beifahrerin und die Fahrerin des Dacia wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt, die 44-Jährige kam zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Die Autobahn musste für die Rettungs- und Aufräumarbeiten in Fahrtrichtung Bremen voll gesperrt werden. Die drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 27.000 Euro.

Gegen 14.50 Uhr konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei geführt werden.

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