Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Lörrach: Grenzach - Brand in einem Ladengeschäft führt zu hohem Sachschaden

Freiburg (ots)

Ereigniszeit: 28.03.2026 - 17:00 Uhr

Der Polizei wurde über Notruf gegen 17:00 Uhr der Brand in einem Ladengeschäft in Grenzach, Basler Straße, gemeldet.

Nach gegenwärtigem Erkenntnisstand der Polizei brach während der Betriebszeiten ein Feuer im Verkaufsraum aus.

Direkt oberhalb des Geschäfts befinden sich mehrere Wohnungen. In der Zwischendecke kam es zu einer starken Rauchentwicklung, aber nicht zu einem Vollbrand.

Verletzt wurde niemand.

Das Ladengeschäft ist bia auf Weiteres unbrauchbar, der Schaden wird auf etwa 250.000 Euro geschätzt. Das im Laden zerstörte Inventar wird mit etwa 180.000 Euro beziffert.

Obwohl die Feuerwehr die Lage schnell im Griff hatte, werden die Nachlöscharbeiten noch einige Stunden in Anspruch nehmen.

Die Brandursache ist noch unklar. Die Ermittlungen werden beim Polizeiposten in Grenzach-Wyhlen geführt werden. Die ersten Maßnahmen wurden von Kräften des Polizeireviers Rheinfelden mit Hilfe umliegender Polizeireviere getätigt.

PP Freiburg, FLZ

Michael Pannier

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