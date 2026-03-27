Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Seniorin wird Opfer eines Trickdiebstahls

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 26.03.2026, gegen 16.00 Uhr, wurde eine 91-jährige Frau Opfer eines Trickdiebstahls. Sie war zu Fuß in der Schillerstraße unterwegs und wurde von einer unbekannten Frau angesprochen, da diese vornehmlich angab Hilfe bei der Suche nach einer Anschrift benötige. Dabei zeigte sie der Seniorin ihr Mobiltelefon vor. Die Seniorin wurde in ein Gespräch verwickelt und mutmaßlich abgelenkt. Kurz darauf bemerkte die Seniorin das Fehlen ihrer Geldbörse, die zuvor in ihrem Einkaufskorb lag, welchen sie während des Gespräches mit der unbekannten Frau in der Hand hielt.

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