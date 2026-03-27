Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Löffingen: Einbruchsversuch in Einliegerwohnung, Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Wie der Polizei Löffingen am 27.03.2026 bekannt wurde versuchte eine bislang unbekannte Täterschaft im Zeitraum zwischen Freitag, 20.03.2026 und Mittwoch, 25.03.2026 in eine Einliegerwohnung im Abt-Glunk-Weg in Löffingen einzubrechen. Nach den derzeitigen Erkenntnissen versuchte die Täterschaft mutmaßlich durch Aufhebeln der Türe und Einschlagen der Glasfassung in die Wohnung zu gelangen, was jedoch misslang. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1500,00 Euro.

Personen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur unbekannten Täterschaft geben können werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Löffingen, Tel. 07654/806060, oder dem Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel. 07651/9336-0, in Verbindung zu setzen.

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