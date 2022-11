Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfall mit Sachschaden - Verkehrsunfallflucht - Autofahrer beschädigt Verkehrszeichen - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Stadt Löffingen

Am Freitag, den 25.11.2022, kollidierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Rötenbacherstraße in Löffingen mit einem Verkehrszeichen. Das Verkehrszeichen befand sich im Einmündungsbereich zur Bonndorferstraße und der Unteren Hauptstraße beim dortigen Bahnübergang auf einer Verkehrsinsel. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Da das beschädigte Verkehrszeichen in die Fahrbahn hineinragte, kam es gegen 16:00 Uhr zu einem Streifvorgang zwischen einem weiteren Pkw und dem Verkehrszeichen. Dadurch entstand ein Sachschaden an dem Pkw der Autofahrerin, welche daraufhin die Polizei verständigte.

Wer Hinweise auf das Fahrzeug oder den Fahrer geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Titisee-Neustadt (Tel.: 07651 9336-0) zu melden.

