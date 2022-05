Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Auf dem Blick/Einbruch in Rohbau

Coesfeld (ots)

Durch das Aufhebeln eines Fensters gelangten Unbekannte am Wochenende in einen Rohbau in Dülmen. Im Zeitraum von Samstag (14.5.) 13.30 Uhr bis Montag 9 Uhr versuchten die Täter an mehreren Fenstern diese aufzuhebeln. In einem Fall gelang der Versuch und sie gelangten in Innere. Von dort stahlen sie mehrere elektronische Werkzeuge, u.a. der Marke Makita. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

