POL-FR: Weil am Rhein: Feuerwehreinsatz wegen Schmorbrand an einem Fahrzeug

Freiburg (ots) - Nach einem Brand in einem Haus in Riedern am Sand am Sonntagabend, 24.04.2022, musste der 85-jährige Bewohner ins Krankenhaus. Er erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde stationär aufgenommen. Gegen 19:10 Uhr war das Feuer in dem von dem Mann bewohnten Einfamilienhaus ausgebrochen. Glut aus einem befeuerten Schwedenofen dürfte nach dem derzeitigen Ermittlungsstand den Brand verursacht haben. Das Feuer ...

